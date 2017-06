Als das Unwetter aufzog, war es schon zu spät: Gegen 20.30 Uhr am Freitagabend waren drei Segler - ein Vater, seine beiden Söhne sowie ein Hund - noch auf ihrem Katamaran vor Usedom unterwegs; "Wir sahen ein aufziehendes Gewitter und wollten in einem Moment der Windstille das Segel reffen. Es dauerte keine Minute, da brachen mehrere Sturmböen über uns herein und warfen unseren Katamaran um", berichtete einer der Segler den Seenotrettern der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zufolge.

Dem Vater und seinem 23 Jahre alten Sohn gelang es als erstes, unter dem gekenterten Katamaran herauszukommen, danach folgten der jüngere Sohn (20 Jahre alt) und der Border Collie der Familie aus der Nähe von Neubrandenburg.

Die Segler waren nur mit T-Shirts und kurzen Hosen bekleidet. "Wir haben es geschafft, bei etwa anderthalb Metern Seegang auf das gekenterte Boot zu klettern. Eine Reisetasche trieb auf mit einem Pullover, zwei Jacken und einem Schlafsack. Damit haben wir uns notdürftig zugedeckt", sagte der ältere Sohn nach der Rettung. Verloren waren dagegen die Seenotsignale und die Handys.

Katamaran gekentert: Zwölf Stunden lang mussten drei Segler in der Nacht zu heute bis zu ihrer Rettung ausharren. https://t.co/cMAOzxEZAw pic.twitter.com/LRAlbLVUM8 — Die Seenotretter (@Seenotretter) 10. Juni 2017

Die Segler versuchten vergeblich, mit Signalpfeifen auf sich aufmerksam zu machen. Erst gegen 7.30 Uhr am Samstagmorgen wurden die Schiffbrüchigen von der Besatzung einer Segelyacht entdeckt - die per Funk die die Seenotretter der DGzRS alarmierte. Die Yacht konnte sich dem gekenterten Boot nicht nähern, das Wasser war dort zu flach.

Die Besatzung des Seenotkreuzers Eugen nahm die Segler auf und versorgte sie mit warmen Getränken und trockener Kleidung. Wenig später waren die drei Männer und der Hund wieder an Land - unterkühlt und übermüdet, aber unverletzt. Der gekenterte Katamaran wurde in den Hafen Kröslin geschleppt.