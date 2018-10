Zwischenfall an Bord Ostsee-Fähre mit Hunderten Passagieren muss abgeschleppt werden

Auf einer Fähre mit mehreren Hundert Menschen an Bord ist es zu einem Zwischenfall gekommen. "Es gibt technische Probleme, die Fähre brennt aber nicht", hieß es von der dänischen Reederei DFDS. Die Betriebsstörung habe zu Rauch geführt, der den Feueralarm ausgelöst habe, hieß es in einem Statement.

Den Angaben zufolge gab es keine Verletzten. Das Schiff werde nun in den Hafen der litauischen Stadt Klaipeda gebracht. Die Fähre war auf dem Weg von Kiel in die litauische Stadt gewesen. Zuvor hatte das litauischen Militär mitgeteilt, die Fähre sei nach einer Explosion im Maschinenraum in Brand geraten.