In Niedersachsen hat ein 18-Jähriger beim Hantieren mit Böllern und weiteren explosiven Stoffen lebensgefährliche Verbrennungen erlitten. Das teilte die Polizei mit. Sein gleichaltriger Freund wurde leicht verletzt.

Die Substanzen detonierten den Ermittlungen zufolge am Donnerstagabend in einer Scheune in Ottersberg und lösten einen Brand aus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte das Feuer.

Ein nennenswerter Gebäudeschaden sei nicht entstanden, hieß es von der Polizei. Die beiden jungen Männer kamen in eine Klinik.