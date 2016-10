Pakistan Polizei nimmt "Mädchen mit den grünen Augen" fest

Ihr durchdringender Blick ging um die Welt. Grund dafür war ein Bild. In den Achtzigerjahren erlangte die Afghanin Sharbat Bibi durch eine Aufnahme des US-Fotografen Steve McCurry über Nacht Weltruhm. Nun ist sie laut einem Polizeibeamten in der nordwestpakistanischen Stadt Peshawar festgenommen worden. Sharbat Bibi, heute Mitte 40, sei seit Dienstagabend wegen Besitzes eines falschen pakistanischen Ausweises in Haft.

McCurry hatte die damals etwa Zwölfjährige 1984 in einem afghanischen Flüchtlingslager am Rand Peshawars für das Magazin "National Geographic" fotografiert. Im Juni 1985 war das Foto Titelbild des Magazins. "Das Mädchen mit den grünen Augen" wurde das Gesicht des zivilen Leidens im Konflikt zwischen der Sowjetunion und afghanischen Widerstandskämpfern.

Die sowjetische Rote Armee war 1979 in Afghanistan einmarschiert. Ein von religiösen Gruppen dominierter Volksaufstand begann. Die Sowjetunion reagierte unter anderem mit Flächenbombardements. Millionen Afghanen flohen, unter anderem ins Nachbarland Pakistan.

Bis vor Kurzem lebten immer noch rund 2,5 Millionen Afghanen in Pakistan. Die Uno berichtet jedoch von Tausenden Fällen, in denen Afghanen von Sicherheitskräften bedrängt und verfolgt werden. Hunderttausende afghanische Flüchtlinge sind in den vergangenen Monaten in ihr vom Krieg zerrissenes Land zurückgekehrt. Humanitäre Helfer warnen vor "tödlichen Konsequenzen".

Sharbat Bibi drohen sieben bis 14 Jahre Haft sowie eine Geldstrafe von bis zu 5000 Dollar, sagte Shahid Ilyas von der pakistanischen Registrierungsbehörde der Nachrichtenagentur AFP.