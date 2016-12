Pakistan Passagierflugzeug mit Dutzenden Insassen abgestürzt

Ein über Pakistan von den Radarschirmen verschwundenes Flugzeug mit mehr als 40 Menschen an Bord ist abgestürzt. Dies bestätigte ein Vertreter der Zivilluftfahrtbehörde. Die Fluggesellschaft Pakistan International Airlines (PIA) hatte zuvor lediglich mitgeteilt, dass das Flugzeug von den Radarschirmen verschwunden sei und gesucht werde. An Bord der Maschine waren ersten Meldungen zufolge 37 Passagiere und die Crew.

Das englischsprachige Portal "The News" aus Pakistan berichtete, der Flug mit der Nummer PK 661 sei gegen 15.30 Uhr Ortszeit von Chitral im Norden des Landes in Richtung Islamabad gestartet. In der Nähe von Abottabad verschwand es demnach vom Radar, kurz nachdem die Piloten Mayday gefunkt hatten. In einer Mitteilung der Fluggesellschaft hieß es lediglich, man habe Minuten vor der geplanten Landung in Islamabad den Kontakt zu der Maschine verloren.

Der letzte Kontakt mit dem Tower soll um 16.22 Uhr stattgefunden haben. Augenzeugen hätten einen Absturz bestätigt und riesige Rauchwolken am Unfallort gesehen. Das staatliche Fernsehen zeigte Bilder von der Absturzstelle, auf denen hohe Flammen und herbeigeeilte Dorfbewohner zu sehen sind.

Möglicherweise sind Deutsche unter den Opfern

Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf einen Polizeisprecher, die Turboprop-Maschine des Typs ATR-42 sei nahe der Ortschaft Havelian verunglückt, etwa 75 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Islamabad. "Wir haben alle Ressourcen mobilisiert, um das Flugzeug zu finden", teilte die Fluggesellschaft auf Twitter mit. Auch die Armee schickte nach eigenen Angaben Soldaten und Helikopter zum Unglücksort.

Reuters berichtete unter Berufung auf Augenzeugen von vielen Toten am Absturzort. Zudem sollen sich zwei Deutsche an Bord befunden haben, wie aus einer vom Newsportal geo.tv veröffentlichten Passagierliste hervorgeht. Die Echtheit des Dokuments konnte nicht verifiziert werden. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, nach bisher vorliegenden Informationen sei nicht von deutschen Opfern auszugehen. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden.

Unter den Passagieren soll zudem ein bekannter Musiker gewesen sein: der pakistanische Popstar Junaid Jamshed, der sich zum Prediger wandelte und Millionen Pakistaner mit religiösen Vorträgen und Liedern begeisterte.