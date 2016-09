Panda-Mutter kriegt Zwillinge: Das doppelte Glückchen

Es gibt wieder Panda-Nachwuchs im Zoo von Atlanta!

Panda-Dame Lun Lun brachte am Samstag Zwillinge zur Welt, wie der Zoo im Bundestaat Georgia bekanntgab. In Sachen Mutterschaft ist Lun Lun bereits ein alter Hase: Es sind die Babys Nummer sechs und sieben für die 19 Jahre alte Panda-Mama. Sogar Zwillinge hatte sie vor drei Jahren geboren schon einmal geboren. Ihre Nachkommen Mei Lun und Mei Huan leben ebenfalls im Zoo von Atlanta.

Durch Maßnahmen der chinesischen Regierung - etwa der Schutz der Verbreitungsgebiete des Großen Pandas - ist die Population in freier Wildbahn laut einer Zählung von 2015 in den letzten zehn Jahren von 1596 auf 1864 Exemplare angestiegen. Dennoch haben die Zwillinge Glück, nicht in freier Wildbahn geboren zu sein. Dort entscheiden sich Pandamütter in den ersten Tagen für eines ihrer Babys und verstoßen den Rest.

Am Anfang sehen Panda-Babys ihren Eltern noch nicht besonders ähnlich. Sie haben weißes Fell und einen Schwanz, der rund ein Drittel ihrer Länge ausmacht. Erst mit rund einem Monat kommt die typische Fellzeichnung. Der Schwanz beim ausgewachsenen Großen Panda ist nur noch ein Stummel von rund zwölf Zentimetern Länge.

Alle Schwangerschaften Lun Luns erfolgten nach Angaben des Zoos per künstlicher Befruchtung. Zoobesucher werden die Babys erst im Dezember oder November zu Gesicht bekommen.