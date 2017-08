Panda-Zwillinge in Schönbrunn Wie Fu Feng ihre eigene Party verpasste

Fahnen mit Happy-Birthday-Schriftzügen, Geburtstagspäckchen in Rosa und Hellblau, darin jede Menge Leckereien: Der Tiergarten Schönbrunn hat den ersten Geburtstag der Panda-Zwillinge Fu Ban und Fu Feng gefeiert. Publikumswirksam, wie sich das gehört.

"Schau, is der net süß?" war wohl die Standardfrage der Zoobesucher an diesem sonnigen Montag in Wien, als Panda-Junge Fu Ban mit großer Ruhe die Pakete beschnupperte, umstieß und dann zur Gaudi der Zuschauer aufriss, um an Bambus, Möhrchen und Süßkartoffeln zu gelangen.

"Wo ist denn der andere?", fragt eine Frau in dem Video, das der Zoo von der Aktion veröffentlichte. Tatsächlich waren nur Fu Ban und seine Mutter Yang Yang zu sehen - die Zwillingsschwester Fu Feng blieb der Feier fern. Wie zu hören war, zog sie es vor, ein Nickerchen zu machen und den Geburtstagstrubel einfach zu verschlafen.

Die Panda-Bären waren vor einem Jahr mit einem Geburtsgewicht von je 100 Gramm zur Welt gekommen. Jetzt bringen sie 18 und 22 Kilogramm auf die Waage. Ihre Aufzucht ist laut Angaben des Tiergartens weltweit einmalig: Yang Yang sei das erste Panda-Weibchen in Menschenobhut, das Zwillinge ohne menschliche Hilfe großziehe.

"Die Zwillinge heute an ihrem ersten Geburtstag so toll entwickelt zu sehen, ist einfach eine große Freude", sagte Zoodirektorin Dagmar Schratter.

Fu Ban und Fu Feng machten aus Yang Yang eine fünffache Mutter. Auf Fu Long 2007 folgten die Brüder Fu Hu und Fu Bao. Alle drei Männchen leben mittlerweile in China. Die Zucht von Großen Pandas gilt als extrem schwierig. Ihre Paarungszeit fällt in die Monate März bis Mai, eine Befruchtung ist aber nur in einem sehr kleinen Zeitfenster möglich, zwischen 24 Stunden und drei Tagen.