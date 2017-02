Franziskus und sein Widersacher Die feine Rache des Papstes

Guam ist eine Insel im Pazifik, knapp 50 mal 20 Kilometer groß, mit etwa 160.000 Bewohnern, 85 Prozent davon katholischen Glaubens. Das entlegene Eiland gehört zu den Außengebieten von Donald Trump und dient den USA als großer Luftwaffenstützpunkt.

Es ist feucht und warm dort, in diesen Tagen um die 29 Grad. Ab und zu gibt es Taifune und nicht selten auch Erdbeben. Es ist gewiss nicht die Sommerfrische, die sich der 69-jährige Kardinal Raymond Leo Burke auserkoren hätte, wenn er denn hätte wählen dürfen. Aber das durfte er nicht.

Auf Befehl seines Chefs, dem Pontifex Maximus der katholischen Welt, Papst Franziskus, musste er vorigen Mittwoch über 12.000 Kilometer weit fliegen, um dort in den kommenden Monaten einen Missbrauchsfall zu untersuchen. Dem Erzbischof auf der Tropeninsel, Anthony Apuron, 71 Jahre alt, wird vorgeworfen, in den Siebzigerjahren Kinder missbraucht zu haben. Was Apuron bestreitet und was der Amerikaner Burke jetzt in einem Fall klären soll.

Kein leichter Job, aber er ist seit vorigen Oktober nun einmal Vorsitzender eines Tribunals der römischen Glaubenskongregation, das solche Fälle unter die Lupe nehmen soll. Auch diesen Arbeitsplatz hatte sich Burke nicht ausgesucht. Denn zuvor, von 2008 bis 2014, war er ein sehr einflussreicher Mann im Vatikan. Er war Präfekt, also Chef der "Apostolischen Signatur". Das ist seit 1608 das oberste Gericht der römischen Kurie. Aber dann hatte Burke sich, gemeinsam mit etlichen Gleichgesinnten, einen offenen Machtkampf mit dem Papst geliefert. Und, wie es scheint, hat er den verloren. Zumindest vorerst. Was steckt dahinter?

