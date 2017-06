kurz & krass Verhinderter Ladendieb bricht sich bei Fluchtversuch beide Beine

Erst beim Klauen erwischt, dann beim Sprung aus dem Fenster verletzt: Statt Diebesgut aus dem Baumarkt bekam ein 24-Jähriger in Parchim zwei Beine in Gips.

Der Mann wurde am Mittwoch erwischt, nachdem er versucht hatte, mit zwei Komplizen Waren im Wert von knapp 60 Euro zu stehlen. Laut der Polizei in Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) wurde der Mann von Mitarbeitern des Baumarkts gestellt und in ein Büro im ersten Stock gebracht.

Dort sprang der Tatverdächtige aus dem Fenster und brach sich nach einem Sturz über mehrere Meter beide Beine. Der 24-Jährige kam ins Krankenhaus, konnte es aber inzwischen mit zwei Gipsverbänden wieder verlassen.

Baumarktangestellte übergaben seine beiden Komplizen der Polizei. Gegen die drei Männer wird wegen Diebstahls ermittelt.