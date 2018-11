Paris Frau bringt Baby in der Metro zur Welt

Ein kleiner Junge ist in der Pariser Metro zur Welt gekommen. Das Baby sei am Mittwochabend in einem Wagen der Linie 6 an der Station Glacière geboren worden, schieb die Verkehrsgesellschaft RATP auf Twitter.

"Herzlichen Dank an den Arzt, der im Zug war und bei der Geburt geholfen hat", hieß es weiter. Außerdem teilte die Bahngesellschaft mit, der Junge dürfe bis zu seinem 25. Geburtstag kostenlos mit den Zügen der RATP fahren.

[Carnet rose] Après le RER A, nous sommes heureux de vous annoncer la naissance mercredi soir d’un petit garçon à la station Glacière sur #Ligne6 pic.twitter.com/gmmXSOQIti — Ligne 6 RATP (@Ligne6_RATP) 22. November 2018

Die Metrolinie 6 verbindet den Westen mit dem Osten der französischen Hauptstadt. Die Hochbahnstation Glacière liegt im 13. Arrondissement der Stadt.