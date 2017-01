20-jähriger Brite Parkour-Athlet stirbt bei Unfall in Pariser Metro

In der Silvesternacht ist ein 20-jähriger Parkour-Athlet in der Pariser Metro verunglückt und im Krankenhaus gestorben. Zeugen sahen den verletzten Briten laut der Pariser Nahverkehrsgesellschaft RATP zwischen zwei Metrowagen der Linie 6. Was genau in der Metro passierte, ist unklar. Die Pariser Polizei ermittelt.

Der 20-Jährige gehörte der Parkour-Gruppe Brewman aus Guildford Surrey im Süden Londons an. Sogenannte Freerunner springen unter anderem auf fahrenden Zügen von Wagen zu Wagen. Die Gruppe hatte bereits ein Video vom Trainsurfing in der Pariser Metro auf YouTube veröffentlicht - und war von der RATP verklagt worden.

Einer seiner Partner schrieb laut dem "Guardian" auf seiner Facebookseite, der 20-Jährige sei nicht auf dem Zug gesurft. Er wünsche sich, dass es sich nur um einen Scherz handele, aber der Tod seines Freundes sei real.

Laut RATP hatte ein Jugendlicher einen Zugführer der Metrolinie 6 an der Station Daumesnil informiert, dass einer seiner Freunde am Kopf verletzt sei und Hilfe bräuchte. Obwohl Rettungskräfte direkt erste Hilfe leisteten und den Verunglückten gegen Mitternacht ins Krankenhaus brachten, erlag der junge Mann im Laufe des nächsten Tages seinen Verletzungen.