Paris im Winter "Sie haben das noch nie gesehen, so viel Schnee in Paris"

Vor der Uni Diderot im 13. Pariser Bezirk werfen die Studenten am Morgen Schneebälle, lachen und schreien wie kleine Kinder. "Habt ihr gehört, der Eiffelturm ist geschlossen", ruft Ahmed, 22 Jahre, ein Sinologiestudent, der bei Apple am Pariser Opernplatz in Sichtweite des berühmten Eisenturms jobbt.

Nanu, der Eiffelturm geschlossen? Was ist los in Paris? Ein neues Attentat? Oder beginnen schon die Olympischen Spiele? Nein, es hat nur geschneit. Paris zeigt sich in weiß, ausnahmsweise. Seit dem Winter 2012/13 gab es in der französischen Hauptstadt keinen anhaltenden Schneefall mehr.

"Als ich aufwachte und aus dem Fenster schaute, sagte ich mir: Heute werde ich nicht zur Arbeit gehen", erzählt David, der 50-jährige Wirt des Café Autobus im 11. Bezirk. Dann aber hörte er seinen Nachbarn, einen Chinesen, der pünktlich wie immer aufbrach. "Ich dachte mir: Die Chinesen sind zu allem fähig, und fuhr doch zur Arbeit. Schließlich habe ich ein deutsches Auto." David bereut es schon. Sein Café ist leer. "Alles ist ruhig", sagt der Wirt. Er schaut über die Straße auf einen Spielplatz, wo sich Grundschulkinder mit Schnee bewerfen: "Das ist die neue Generation. Sie haben das noch nie gesehen, so viel Schnee in Paris."

Gegenüber beim Bäcker Dupain ist der 16-jährige Lehrling Théo mittags völlig erschöpft. Normalerweise fährt sein Kollege die Baguettes mit dem Lastwagen aus, in 60 verschiedene Pariser Restaurants. Heute musste Théo das Pensum mit Fahrrad, Métro und zu Fuß erledigen. Morgens ging er in den Keller der Bäckerei und holte die Vorräte an grobem Kochsalz hoch. Kaum ein Gehsteig, kaum eine Straße in Paris, nur die ganz großen Boulevards sind an diesem Tag gestreut. Doch vor der Bäckerei Dupain ist jetzt der Schnee geräumt - dank Kochsalz.

"Die Leute sind gut drauf"

In der kleinen Hinterhofgasse neben der Bäckerei wohnt seit dem vergangenen Sommer der Obdachlose Rodericke, 33 Jahre. Er stammt aus Holland, aber lebt schon seit vielen Jahren in Paris. Seine Decken sind noch schneebedeckt, aber die guten Bücher, die er liest, hat er sorgfältig unter Plastikplanen verstaut. "Vom letzten Houellebecq bleiben mit noch vier Seiten. Aber schau dir meine Hände an! Ich habe Frostbeulen. Ich konnte das Buch nicht länger halten", sagt Rodericke. In der einen Hand hält er einen Joint. In die andere Hand steckt ihm ein Passant einen Fünfeuroschein. "Die Nacht war scheußlich", sagt Rodericke, "aber die Leute sind gut drauf. Alle machen Selfies. Die Kinder jubeln. Das ist schön."

Doch nicht alle Pariser genießen den Schnee. 700 Kilometer Stau wurden am Vorabend rund um Paris gemessen. Kein Bus fährt mehr durch die Hauptstadt. Die Bahnen fahren nur noch halbes Tempo, sogar der Superschnellzug TGV. Wer schimpft, wie schlecht die Bahnen in Deutschland bei Schneefall fahren und wie schlecht dann in Deutschland die Straßen geräumt sind, hat keine Vorstellung, wie Paris gerade funktioniert - draußen nämlich kaum noch.

Am Morgen hatte man als Radfahrer den großen Boulevard Voltaire zwischen dem Platz der Nation und dem Platz der Republik fast allein, nur für sich. Die eisernen Balkongitter an den Seiten zogen weiße Linien in die alten Gemäuer. Die Métro-Zeichen leuchteten gelb im schneebedeckten Rund. Wenn der Eiffelturm schließt, ist in Paris eben doch irre was los.