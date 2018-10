Ex-Beatle Paul McCartney radelt in Hochzeitsszene

In der kanadischen Stadt Winnipeg hat ein frisch vermähltes Paar einen Überraschungsgast auf seine Hochzeitsfotos bekommen: Paul McCartney radelte kurzerhand durch das Fotoshooting von Jen Roscoe und Steve Gregg.

Das Paar ließ sich am Samstag vor seiner Hochzeit am Fluss fotografieren, als McCartney auf dem Fahrrad vorbeifuhr. Der Sänger hatte am Freitag ein Konzert in Winnipeg gegeben. Im Vorbeiradeln gratulierte er dem Paar, erst danach begriff der Bräutigam: "Das war Paul McCartney." So erzählte es die Braut später dem kanadischen Sender CBC.

Da war es schon zu spät, aber McCartney und seine Bodyguards mussten nach einer Sackgasse umkehren, also fragte Gregg offiziell nach einem Foto.

Das Paar sagte CBC, sie seien Fans, aber keine Beatles-Verrückten. "Es war etwas Schönes an einem Tag mit wundervollen Ereignissen", sagte Bräutigam Gregg dem britischen Sender BBC. "Aber es war sicher nicht das Beste, was mir gestern passiert ist."