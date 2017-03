Peru "Alles verschwand im Schlamm"

Es war ein Knall, als seien zwei Lastwagen zusammengestoßen. Ein dunkles, zerstörerisches Geräusch.

Armando Rivera und seine Frau Evangelina Chamorro wollten gerade daheim im Haus in Punta Hermosa etwas trinken, als sie dieses Krachen hörten. Sie dachten sofort an eine Schlammlawine. "Das muss eine Huaico sein", sagte Evangelina ängstlich und nahm ihren Mann bei der Hand. Beide rannten raus und trauten ihren Augen kaum: "Eine hellbraune zähe Brühe, voller Holz und Müll und Tieren, kam von oben auf uns zu", erzählt Armando Rivera. "Und dann hat die Huaico auch schon unsere Farm mit sich gerissen".

Rivera, 48, und seine Frau Evangelina, 32, hatten eine kleine Schweinezucht in dem Ort in der Nähe der peruanischen Hauptstadt Lima und mussten mit ansehen, wie in wenigen Sekunden die "Huaico", die Schlammlawine aus den Bergen, ausgelöst von tagelangen Regenfällen, alles mit sich riss.

Die tödlichen Auswirkungen des "Küstenkindes"

Ein Dutzend dieser zerstörerischen Muren sind in den vergangenen Tagen und Wochen an vielen Stellen in dem südamerikanischen Land abgegangen. "El niño costero", das "Küstenkind", heißt das Wetterphänomen, das die Meteorologen ratlos macht.

Das Wasser vor der peruanischen Küste ist um rund fünf Grad wärmer als um diese Jahreszeit üblich. Mancherorts wurde sogar eine um zehn Grad höhere Temperatur gemessen. Die starke Verdunstung löste offensichtlich heftige Niederschläge in den Anden aus, was die Flüsse anschwellen ließ.

Die tödlichen Auswirkungen des "Küstenkindes" beschränken sich bisher auf die peruanische Pazifikküste. Von der rund eintausend Kilometer entfernten Grenze zu Ecuador im Norden bis rund 300 Kilometer südlich von Lima erstreckt sich der "Küsten-El-Niño" und bringt seit Mitte Januar praktisch pausenlos Regenfälle mit sich.

In der vergangenen Woche haben sich die Niederschläge intensiviert und die vernichtenden "Huaicos" ausgelöst. Ganze Landstriche versinken unter Schlamm und Trümmern. Mindestens 78 Tote und 25 Vermisste zählt die Regierung bisher. 100.000 Menschen sollen kein Dach mehr über dem Kopf haben. Mehr als eine halbe Million Peruaner sollen in der einen oder anderen Form von den Unwettern betroffen sein.

Auch Armando Rivera und seine Frau Evangelina haben alles verloren. Aber sie haben ihr Leben und das ihrer drei Kinder retten können. "Als wir uns an einem Pfahl festklammern wollten, sah ich, wie unsere sieben Schweine, unsere Habseligkeiten, unser Geld, einfach alles in dem Schlamm verschwand. Wir wurden immer wieder von Trümmern und Holzlatten getroffen, die in der Huaico mitkamen", erinnert sich Armando. Und irgendwann dann riss auch der Pfahl aus, an dem sich das Paar klammerte. Das schwere, zähe Wasser zog die beiden unter die Oberfläche, der Schlamm verklebte ihnen die Augen. "Ich kann nicht mehr, Liebster", hörte er seine Frau rufen, und dann war Evangelina verschwunden.

Beträchtliche Infrastruktur-Schäden

Armando Rivera kämpfte um sein Leben, weil ihn immer wieder der Schlamm unter die Oberfläche drückte, sich Mund und Augen mit der zähen Brühe füllten. Irgendwann hörte er den Ruf: "Gib mir Deine Hand", und Armando konnte einen Arm in die Luft strecken, damit ihn zwei Helfer retteten. Er erbrach Schlamm, weinte, wollte sich wieder in den Dreck stürzen: "Meine Frau, ich muss meine Frau suchen". Aber die Helfer hielten Armando fest - und es folgten bange drei Stunden des Wartens, bis ein anderer Helfer die erlösenden Worte sprach: "Ihre Frau hat sich gerettet, Señor".

Evangelina Chamorro war es gelungen, weiter unten an einer Stelle in Punta Hermosa mit Verletzungen an Bauch und Beinen sowie entzündeten Augen dem todbringenden Schlamm zu entsteigen. Bilder, die um die Welt gingen, zeigen, wie sie vollständig in eine beige Masse eingehüllt aus dem Geröll wankt.

Drei weitere Stunden später war die Familie Chamorro wieder vereint. Der Sohn und die beiden Töchter, die zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs in der Schule waren, kamen mit dem Schrecken davon. Das Leben rettete die Familie, aber Existenz und Obdach sind zerstört.

In weiten Teilen Perus sind die Schäden an der Infrastruktur beträchtlich. 27 Fernstraßen sind landesweit geschlossen oder nur zum Teil passierbar. Es besteht die Gefahr, dass weitere Flüsse über die Ufer treten, mindestens zehn Häfen wurden geschlossen. In Lima und anderen Städten ist der Unterricht an den Schulen ausgesetzt. Die Trinkwasserversorgung in der Hauptstadt ist wegen der verschmutzten Flüsse eingeschränkt. Präsident Pedro Pablo Kuczynski forderte die internationale Gemeinschaft zu mehr Anstrengungen gegen den Klimawandel auf, die Regierung erbat internationale Unterstützung.

Denn Entspannung ist nicht in Sicht. Die Regenfälle sollen laut Meteorologen weiter anhalten. Der nationale peruanische Wetterdienst Senamhi sagt mindestens für die kommenden zwei Wochen weiter "starke und extreme" Niederschläge voraus. Nelson Quispe, bei Senahmi für die Prognosen zuständig, sieht erst von April an kühlere Wetterlage aufkommen, die dann das "Küstenkind" beruhigen würde. Südwinde würden dann die Meerestemperatur abkühlen und die Situation entspannen. Aber bis dahin muss sich der Andenstaat auf weitere Unwetter und zerstörerische Huaicos einstellen.