kurz & krass Schneeraupe versehentlich nach Schleswig-Holstein geliefert

Es eine kuriose Verwechslung: Statt in ein Ski-Gebiet nach Österreich wurde eine Pistenraupe ins schleswig-holsteinische Flachland geliefert. Der Fahrer bemerkte seinen Irrtum erst nach rund 800 Kilometern.

Er war in Seefeld, einem Ortsteil der Kreisstadt Bad Oldesloe, angekommen - und nicht in Seefeld in Tirol, einem bekannten Ski-Ort. Der Auftrag war eigentlich einfach. Die Schneeraupe sollte vom Hersteller in Baden-Württemberg ursprünglich ins rund 200 Kilometer entfernte österreichische Seefeld transportiert werden. Dort wurde der etwa 200.000 Euro teure Skibully schon erwartet, um die Pisten zu präparieren.

"Ich hoffe, dass es dem Gerät noch gut geht. Wenn es morgen ohne Schaden bei uns ankommt, können wir richtig lachen", sagte der Geschäftsführer des Tourismusverbandes von Seefeld (Tirol), Elias Walser. Eine Schleswig-Holsteinerin hatte das österreichische "Seefeld"-Logo an der Schneeraupe erkannt - und ein Foto davon an Walser geschickt. Die "Tiroler Tageszeitung" hatte zuerst über den Fall berichtet.

Unklar war zunächst, wie es zu dem Fehler kam. Laut Walser habe die beauftragte Spedition einige neue Fahrer, vielleicht vertraute einer der Neulinge dem Navigationssystem zu sehr.

Mittlerweile ist der Transport auf dem Weg ins richtige Seefeld, am Freitag soll der Fahrer ankommen. "Wir werden ihm auf die Schultern klopfen. So was kann mal passieren", sagte Walser, der den Fahrer zusammen mit dem Bürgermeister persönlich in Empfang nehmen will. Ein Finderlohn winkt der aufmerksamen Schleswig-Holsteinerin: Walser kündigte an, sie zu ihrem nächsten Urlaub nach Österreich einzuladen.