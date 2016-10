Bayern Feuer zerstört Traglufthalle für Flüchtlinge

In Bayern ist eine von Flüchtlingen bewohnte Traglufthalle in Brand geraten. Fünf Menschen wurden verletzt, weil sie Rauchgase einatmeten, wie die Polizei mitteilte. Die Traglufthalle im oberbayerischen Pliening sackte durch das Feuer in sich zusammen, so dass sie nicht mehr genutzt werden kann. Der Brand brach aus ungeklärter Ursache an einer Matratze aus.

In der Halle befanden sich am Montagnachmittag zum Zeitpunkt des Brands laut Polizei etwa 60 Menschen. Die meisten kamen unverletzt ins Freie. Drei Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts und zwei Asylbewerber wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.