Eine verdächtige Vitaminbombe, ein Schäferstündchen in der Kirche und ein Mann, der an einer Einbauküche scheitert und komplett ausrastet: die kuriosesten Polizeimeldungen des Jahres.

Wochenende offline - Jugendlicher randaliert in Uromas Wohnung

Ein nicht funktionierendes WLAN hat einen Jugendlichen Anfang des Jahres in Rheinland-Pfalz derart in Rage versetzt, dass er in der Wohnung seiner Urgroßmutter randalierte. Die Frau flüchtete und alarmierte die Polizei.

Die 78-Jährige aus Weilerbach hatte für ihren Urenkel zwar einen schnelleren Internetzugang bestellt, wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte. Dieser hätte aber erst montags installiert werden können. Die Aussicht, ein Wochenende offline zu sein, sei für den Jugendlichen offensichtlich unerträglich gewesen.

16-Jähriger schützt Drogen in Kinderzimmer mit Sprengfallen

DPA Sprengfalle aus Feuerwerkskörpern und Selbstschussvorrichtung

Auf Nummer sicher gehen wollte anscheinend ein Schüler aus München: Um sein Drogenlager in der elterlichen Wohnung zu schützen, hatte er laut Polizei eine Selbstschussanlage und eine Sprengfalle aus Feuerwerkskörpern gebastelt.

Als Polizisten im Januar das Zimmer des 16-Jährigen durchsuchten, fanden sie außerdem verbotene Messer. Unter der Schreibtischplatte klebte ein etwa 20 Zentimeter langer, spitzer Holzpfeil. Der Schussapparat dafür befand sich im Kleiderschrank.

Bei diesen Sicherheitsvorkehrungen überraschte es kaum, dass die Beamten auf stattliche Drogenvorräte stießen: 118 Gramm Marihuana, 112 mit Pulver gefüllte Kapseln, vermutlich Ecstasy, 31 Cannabis-Samen und Haschisch.

Betrunkener wird von U-Bahn überfahren - und bleibt fast unverletzt

Unfassbares Glück hatte ein 22-Jähriger in München: Sturzbetrunken fiel er Anfang April auf ein U-Bahn-Gleis, wurde von einem Zug überrollt - und kletterte nahezu unverletzt wieder zurück auf den Bahnsteig. Lediglich von seinem Sturz trug er kleinere Blessuren davon, wie die Polizei mitteilte.

Einige Monate später legte sich ein junger Mann im Alkoholrausch zum Schlafen auf die Gleise des Bahnhofs im niedersächsischen Stade. Er hatte ebenfalls Glück: Der Lokführer einer anfahrenden Bahn bremste rechtzeitig.

Der 20-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Zug kam nur fünf Meter vor dem Schlafenden zum Stehen. Der 29-jährige Lokführer half dem Mann zunächst in den Zug, dann griff die Polizei ihn auf. Ein Test ergab den Beamten zufolge einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille. Der Mann gab an, mit einem Freund in Stade gefeiert zu haben. Wie und warum er auf die Gleise gekommen war, konnte er nicht erklären.

Drohne verfängt sich in Baumkrone - Birke muss dran glauben

Polizeiinspektion Goslar Baum als Drohnenopfer

Ein junger Mann war mit der Steuerung seiner Drohne offenbar nicht ganz vertraut. Als sich das Fluggerät im Frühjahr in einer Birke verfing, griff der Vater des 19-Jährigen zu drastischen Mitteln.

Der Mann holte eine Säge und fällte den 13 Meter hohen Baum. Dieser stand im Naturschutzgebiet Mittleres Innerstetal nahe dem niedersächsischen Langelsheim. Zeugen beobachteten die Fällarbeiten des 60-Jährigen und verständigten die Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz ein. Es handle sich um eine Ordnungswidrigkeit, sagte ein Polizeisprecher.

Polizei befreit eingeklemmte Frau aus Klappbett

In Niedersachsen half die Polizei im Mai einer Frau aus einer misslichen Lage. Die Dame war in ihrem Klappbett gefangen. Nachbarn hatten Hilferufe aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Uelzen vernommen und die Beamten alarmiert. Einsatzkräfte fanden die Bewohnerin "in hilfloser Lage".

Der massive Bettkasten des Betts war mitsamt den Dübeln aus der Wand gebrochen und auf das Bett gefallen, in dem die Frau lag. Da sie sich allein in der Wohnung aufhielt, war sie völlig hilflos. Nachdem die Beamten die Frau befreit hatten, wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Mann scheitert an Einbauküche und schlägt sie kurz und klein

Tagelang versuchte ein 25-Jähriger im September in Ludwigshafen, eine Einbauküche aufzubauen - ohne Erfolg. Schließlich rastete er aus und löste so einen Polizeieinsatz aus.

Eine Nachbarin hatte aus der Wohnung des Mannes Geschrei und Gepolter gehört und die Polizei alarmiert. Die Beamten trafen auf eine Familie, die eigentlich ihre Wohnung renovieren wollte. Der Aufbau der Einbauküche stellte den Familienvater allerdings vor eine große Herausforderung.

Der Mann gab laut Polizei zu, dass er nicht mit den "optimalen Kenntnissen" für einen Küchenaufbau ausgestattet sei. Seit Tagen sei er nicht vorangekommen. Aus Wut und Verzweiflung habe er die Küche schließlich in ein Trümmerfeld verwandelt.

Verschimmeltes Pausenbrot löst Großeinsatz aus

Wegen einer verdächtigen Rauchwolke aus einer Brotdose rückten im Herbst in Baden-Württemberg mehr als 50 Einsatzkräfte aus. Laut Polizei lag die Dose im Garten eines Mannes in Mutlangen. Nachdem dieser den Behälter geöffnet hatte, kam ihm eine dunkle Wolke entgegen.

Da der Mann kurz darauf Hautreizungen verspürte, wurden Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert, die dann auch mit Atemschutz anrückten. Sogar das Landeskriminalamt wurde eingeschaltet. Die Experten fanden heraus, dass es sich bei dem Inhalt um ein verdorbenes Pausenbrot handelte. Es war so stark verschimmelt, dass der Finder es tatsächlich nicht mehr als solches erkennen konnte.

Gärtner hält Zucchini für Weltkriegsbombe

Polizeipräsidium Karlsruhe Vitaminbombe

Wegen eines vermeintlichen Blindgängers in seinem Garten wählte ein Mann aus Baden-Württemberg Anfang November den Notruf. Die Polizei entdeckte allerdings bloß eine Vitaminbombe.

Der 81-Jährige aus Bretten hatte am Telefon aufgeregt über den Fund berichtet, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten konnten aber schnell Entwarnung geben. Bei dem laut Polizei "tatsächlich einer Bombe sehr ähnlich sehenden Gegenstand" handele es sich um eine etwa 40 Zentimeter lange Zucchini. Das etwa fünf Kilo schwere Kürbisgewächs war vermutlich von einem Unbekannten über die Hecke in den Garten des Mannes geworfen worden.

Polizei unterbindet Schäferstündchen auf Kirchenempore

Ein nackter Mann in einer Kirche: Polizisten in Baden-Württemberg gingen diesem Hinweis nach - und fanden eine ziemlich eindeutige Situation vor. Die Beamten trafen auf der Empore ein Paar im Alter von 29 und 27 Jahren an. "Tatsächlich war der Mann nackt und hatte sich auch schon für den Geschlechtsakt vorbereitet", hieß es im Polizeibericht.

Die Beamten wiesen das angetrunkene Paar an, sich anzuziehen und die Kirche in Waldshut-Tiengen zu verlassen. Wie sich später herausstellte, war das Pärchen nur kurz zuvor in der örtlichen Krankenhauskirche bei sexuellen Handlungen angetroffen worden. Ein Angestellter der Klinik forderte die beiden auf, die Kapelle sofort zu verlassen.

Einbrecher legt Schrauben in Keksdose

Außergewöhnlicher Einbruch in Wehr bei Freiburg: Ein Unbekannter klaute nichts, ließ dafür aber etwas zurück. Laut Polizei drang der Einbrecher in das Gartenhaus einer Frau ein. Die 48-Jährige lagerte dort 15 Dosen mit selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen.

Der Eindringling habe die Box mit den Mandelsplitter-Keksen geöffnet und mitgebrachte alte Schrauben hineingelegt, teilten die Ermittler mit. Die Frau habe daraufhin die oberste Lage mit Zartbitter- und Vollmilch-Schokolade entsorgen müssen und einen Schaden von fünf Euro beklagt. Unklar ist, warum der Unbekannte das Gebäck verunreinigte - und die anderen 14 Dosen unberührt ließ.