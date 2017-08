Titelfrage "Lady Diana" - Stimmt doch gar nicht!

Am 31. August 1997 starb Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris, zum 20. Todestag wird der britischen Adeligen in unzähligen Zeitungsartikeln und TV-Beiträgen gedacht.

Besonders in Deutschland passiert dabei immer wieder ein Fehler: Diana wird oft "Lady Di" oder "Lady Diana" genannt - und das ist strenggenommen sachlich falsch.

Aus gegebenem Anlass also hier eine kleine Titelkunde:

Vor ihrer Ehe mit dem britischen Thronfolger Charles 1981 trug die damalige Diana Frances Spencer - als Tochter des Earl of Spencer - den Titel "Lady Diana".

Als Charles' Gattin wurde sie jedoch zu "Ihrer königlichen Hoheit, Prinzessin von Wales" - oder eben schlicht "Prinzessin Diana", das ist seitdem die richtige Titelbezeichnung.

Nach dem Ehekrieg mit Charles war Diana besonders verbittert darüber, dass ihr mit der Scheidung 1996 der Titel "Königliche Hoheit" entzogen wurde - fortan repräsentierte sie nicht mehr das englische Königshaus, obwohl kein anderer Royal, nicht einmal die Queen, zu dessen Popularität in den Achtziger- und Neunzigerjahren so maßgeblich beigetragen hatte.

Seit 1996 also war sie nur mehr "Prinzessin Diana". Der damalige britische Premierminister Tony Blair prägte bei ihrem Tod 1997, der das gesamte Königreich und die halbe Welt in eine fast hysterische Stimmung des Schocks und der Trauer stürzte, den Begriff von der "People's Princess", der Prinzessin des Volkes, im Deutschen gern als "Prinzessin der Herzen" beschrieben.

Auch Dianas Bruder nahm damals in seiner Trauerrede in der Westminster Abbey noch einmal Bezug auf die symbolische Ohrfeige, die das Königshaus seiner Schwester mit dem Entzug des königlichen Titels versetzt hatte: Seine Schwester habe in den letzten Monaten ihres Lebens gezeigt, dass sie einen solchen Titel gar nicht brauchte, um ihre "eigene, ganz besondere Magie" zu entfalten.

In Großbritannien und den USA ist der Mythos um die jung verstorbene Prinzessin so etabliert, dass sie meist nur ganz schlicht als "Diana" bezeichnet wird.

Weshalb sich in Deutschland die falsche Bezeichnung "Lady" so hartnäckig hält, ist vielleicht - und empirisch nicht gesichert - mit der nachhaltigen Wirkung zu erklären, die Lady Diana in den frühen Achtzigerjahren hatte, als sie so unvermittelt die Weltbühne betrat: "Shy Lady Di" wurde regelrecht ein Markenname für die sehr junge, reizende Kindergärtnerin mit dem schüchternem Augenaufschlag. Und der ist aus dem kollektiven Gedächtnis offenbar nicht mehr wegzubekommen.