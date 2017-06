Tier macht Sachen Zu lieb für die Polizei - Hund arbeitet im Gouverneurssitz

Für einen Polizeihund war Gavel viel zu freundlich und verspielt. Zum Glück fand sich ein Posten, bei dem genau diese Qualitäten gefragt sind.

Wenn ein Hund lieber mit Übeltätern spielen will, anstatt sie zu stellen, kann die Polizei mit dem Tier nur wenig anfangen. So erging es Gavel, einem Deutschen Schäferhund aus Australien. Für den Einsatz an der Front habe das Tier nicht die notwendigen Fähigkeiten, teilte die Polizei in Queensland mit.

Für einen Hund mit so freundlichem Wesen fand sich aber bald ein anderer Job - im Gouverneurssitz. Er begrüßt Besucher, begleitet Gouverneur Paul de Jersey zu Terminen und ist bei Sitzungen dabei. Das Tier sei ein geschätzter und geliebter Teil des Lebens im Amtssitz, sagte ein Sprecher. Der Gouverneur sagte, er hoffe, Gavel werde noch viele Jahre dort bleiben.

"What's this about the BBC calling me a 'doggie dropout'?" Sometimes you have to fail in order to succeed, isn't that right Gavel? @bbcnews #Gavlesgoneglobal #Gavel #ViceRegalDog Ein Beitrag geteilt von Governor of Queensland (@qldgovernor) am 8. Jun 2017 um 23:26 Uhr

Overseeing final preparations ahead of Open Day tomorrow #Gavel #Fernberg #OpenDay #BrisbaneAnyDay #Brisbane Ein Beitrag geteilt von Governor of Queensland (@qldgovernor) am 2. Jun 2017 um 0:25 Uhr

He may have missed out on becoming a QPS Dog, but Gavel clearly has the characteristics necessary to be Queensland's official Vice-Regal Dog #maroontothebone Ein Beitrag geteilt von Governor of Queensland (@qldgovernor) am 30. Mai 2017 um 13:20 Uhr

Here's hoping Gavel will brush up on his manners ahead of his appearance at next Saturday's Open Day #Gavel #Fernberg #OpenDay Ein Beitrag geteilt von Governor of Queensland (@qldgovernor) am 26. Mai 2017 um 0:13 Uhr