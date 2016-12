Kuriose Meldungen 2016 Quiz nicht wahr?! Oder doch?

Mark Twain schrieb in seinen Reiseerinnerungen "Dem Äquator nach": "Die Wahrheit ist seltsamer als die Dichtung." Das, so der Schriftsteller, läge vor allem daran, dass sich die Dichtung an Wahrscheinlichkeiten halten müsse. Die Wahrheit nicht.

In der Redaktion von SPIEGEL ONLINE werden wir häufig mit Meldungen konfrontiert, die sich anhören wie ein schlechter Scherz. Manche davon erscheinen gar so absurd, dass wir erst mal den Kollegen am Nebentisch anticken und sie laut vorlesen müssen, um uns zu versichern, dass wir uns nicht verguckt haben.

Wie die Nachricht von dem Mann, den Polizisten in Bremen im Mai in einer misslichen Lage antrafen: Er steckte kopfüber in einem Container für Elektroschrott. So richtig überrascht waren die Beamten nicht mehr, den Jäger und Bastler so vorzufinden - im Januar hatten sie ihm schon einmal helfen müssen, als er in einem Container feststeckte.

Diesen merkwürdigen Pointen des Alltags widmen wir uns in der Rubrik "kurz & krass". Und auch 2016 zeigte sich wieder, dass es offenbar nichts gibt, das es nicht gibt.

Aber können Sie erkennen, welche Meldungen die echten sind? Machen Sie mit bei unserem "kurz & krass"-Quiz!