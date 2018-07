Ferienlager in Thüringen Erneut Dutzende Jugendliche an Brechdurchfall erkrankt

In einem Ferienlager im thüringischen Rauenstein sind erneut zahlreiche Urlauber erkrankt. 40 Jugendliche aus Brandenburg klagten über Brechdurchfall, wie ein Sprecher des Landratsamts Sonneberg mitteilte.

Bislang habe keiner der Betroffenen in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Ärzte und Sanitäter hätten sie vor Ort behandelt. Über die Ursache der Erkrankungen könne noch nichts gesagt werden.

Der Eigentümer des Ferienzentrums, Matthias te Kampe, sagte, die Betroffenen seien vorsichtshalber isoliert untergebracht worden. Laborproben sollten Aufschluss darüber geben, ob es sich möglicherweise wieder um den Norovirus handelt.

Vor zwei Wochen waren in dem Ferienlager 45 Menschen, darunter viele Schüler, am Norovirus erkrankt. Einige von den Gästen aus Berlin und Frankfurt am Main wurden im Krankenhaus behandelt. Die Anlage wurde geschlossen, von einer Spezialfirma gereinigt und desinfiziert. Am Montag dieser Woche öffnete das Ferienlager wieder.

Etwa 200 Jugendliche, unter anderem aus Frankfurt (Oder) sowie den Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland, sind in der Ferienanlage zu Gast. Sie sind zwischen 13 und 16 Jahren alt und waren am 9. Juli angereist.