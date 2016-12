kurz & krass Drogenspürhund kapituliert vor zu starkem Cannabis-Geruch

Ein verdächtiger Geruch aus einer Chemnitzer Wohnung machte Polizisten stutzig. Ein Drogenspürhund hätte weiterhelfen können. Doch für den war der Duft zu heftig.

Der Geruch der Cannabis-Plantage war so stark, dass der Hund in der Chemnitzer Wohnung nicht eingesetzt werden konnte. Die Indizien waren aber auch so relativ deutlich.

Die Polizei hatte die Plantage durch Zufall entdeckt. Den Beamten war bei einer Überprüfung in dem Mehrfamilienhaus ein intensiver Geruch von Cannabis aufgefallen, der zusammen mit einem Mann aus einer Wohnungstür kam. Bei einer Kontrolle übergab ihnen der 32-Jährige ein Tütchen mit 0,5 Gramm Cannabis.

Die Polizisten erwirkten daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss und fanden in der Wohnung 14 Cannabis-Pflanzen mit einer Höhe von bis zu 1,50 Meter. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Er kam inzwischen frei.