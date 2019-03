Rheinland-Pfalz Mann stürzt mit Auto in den Rhein

In Remagen ist ein 25-Jähriger mit seinem Auto in den Rhein gestürzt. Beamte konnten den Mann wenige Stunden nach Mitternacht mit Unterkühlungen und geringfügigen Blessuren aus dem Wasser retten, teilte die Polizei mit.

Demnach zogen sich drei der vier beteiligten Beamten bei der Aktion Schnittwunden zu. Anschließend konnte auch der Wagen geborgen werden. Dies gestaltete sich besonders schwierig: Weil das Auto mit Wasser vollgelaufen war, wog es rund drei Tonnen.

Warum der Mann ein Geländer durchbrach und in dem Fluss landete, ist unklar. Momentan liegen keine Anhaltspunkte vor, die darauf hindeuten, dass der Fahrer absichtlich in den Rhein gefahren war. Als die Polizisten am Unfallort ankamen, war das Fahrzeug bereits 15 Meter vom Ufer entfernt.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hieß es, der Fahrer habe ein Brückengeländer durchbrochen. Wir haben den Fehler korrigiert.