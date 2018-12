Restaurantnamen in Deutschland Zum "Krug" in den Norden, zur "Krone" in den Süden

Erinnern Sie sich noch an Ihren jüngsten Restaurantbesuch? Wo waren Sie? Hat es geschmeckt? Auswärts essen kann man in Deutschland in Zigtausenden Lokalen - laut Bundesamt für Statistik gab es 2016 rund 70.000 "Restaurants mit herkömmlicher Bedienung" in Deutschland.

Wenn Sie Ihr Stammlokal gefunden haben, sind Ihnen vielleicht Restaurants gleichen Namens in anderen Orten aufgefallen. Die Pizzeria "Roma" oder die Schenke "Zum Ochsen": Ist das Bier dort ebenso gut gekühlt wie in der Heimat? Sind die Spaghetti genauso al dente?

Wir möchten Sie keinesfalls davon abbringen, Ihrem Lieblingslokal treu zu bleiben. Aber wir laden Sie auf eine kleine Deutschlandreise ein, um zu schauen, wie Restaurantnamen regional verteilt sind.

Von "Adler" bis "Wirt" - klicken Sie sich durch die Deutschlandkarten:

Deutschland, deine Restaurantnamen In Deutschland gibt es Zigtausende Restaurants - und deren Namen sind nicht gleichmäßig über die ganze Republik verteilt. Auf Basis des offenen Kartenprojektes OpenStreetmap lassen sich regionale Unterschiede zeigen. Der "Adler" im Namen: Hier ist Baden-Württemberg besonders stark vertreten. "Adria": In der Mitte Deutschlands klafft ein Loch. "Akropolis": Restaurants mit diesem Namen sind ziemlich flächendeckend vertreten. Auch auf der Suche nach einem Lokal mit "Asia" im Namen hat man im gesamten Bundesgebiet gute Chancen. Wer ins "Athen" will, hat in Nordrhein-Westfalen gute Karten. Der "Bär" scheint zumindest kulinarisch vor allem eine südwestdeutsche Erscheinung zu sein. Auch der "Baum" konzentriert sich vor allem auf die Südhälfte der Republik. Abgesehen von wenigen Regionen in Norddeutschland ist der "Berg" überall vertreten. Es gilt als das Lieblingsgetränk der Deutschen: das Bier. Restaurants mit diesem Namensteil gibt es vielerorts. Auch dass das "Brauhaus" ziemlich weit verbreitet ist, verwundert nicht. Bemerkenswert ist die Konzentration im Rheinischen. Überall in Deutschland gibt es Dörfer - und überall gibt es Restaurants mit "Dorf" im Namen. Ebenfalls ziemlich weit verbreitet, aber weniger häufig als vielleicht erwartet: die "Eiche". Es überrascht nicht, dass es an der Nord- und Ostseeküste besonders viele Restaurants mit "Fisch" im Namen gibt. Und auch entlang des Rheins kommen sie häufig vor. Der "Garden": Hier klaffen noch größere Lücken. Wie bei "Fisch" verwundert es nicht, dass Restaurants mit "Hafen" vor allem an der Küste und an Flüssen anzutreffen sind. Eine baden-württembergische Besonderheit ist die Häufung von Tieren in Restaurantnamen - hier das Beispiel "Hirsch". Bei "Italia" ist ein gewisses Ost-West-Gefälle zu beobachten. Gibt es in Norddeutschland keine "Jäger"? Zumindest bei den Restaurants ergibt die Auswertung ein gewisses Defizit. Zum Essen in den "Keller" gehen: Das kann man in ganz Deutschland ziemlich gut. Die "Klause" scheint in der Mitte Deutschlands bevorzugt als Restaurantname vorzukommen. Wer auf der Suche nach einer "Krone" ist, hat in Süddeutschland, insbesondere in Baden-Württemberg, gute Chancen. Für eine Mahlzeit im "Krug" ist dagegen ein Abstecher in die Nordhälfte der Republik angezeigt. Wie kaum ein anderer Begriff ist die "Linde" bei Restaurantnamen flächendeckend vertreten. Noch ein Tier, das besonders häufig bei Namen baden-württembergischer Restaurants auftaucht: der "Löwe". "Lotus" dürften vor allem Chinarestaurants heißen - besondere Schwerpunkte lassen sich bei ihrer Verteilung eher nicht ausmachen. Deutschlandweit sehr häufig vertreten: die "Mühle". Ein Hauch von Italien: Restaurants mit dem Namen "Napoli". Noch einmal Baden-Württemberg, noch einmal ein Tier: Der "Ochse" ist hier häufiger vertreten als im Rest der Republik zusammen. Man hätte vermuten können, dass "Poseidon" etwas häufiger in Meeresnähe auftauchen würde. Ab geht die "Post": eher im Westen und Süden als im Norden und Osten. Auch ein Klassiker: der "Ratskeller". Dreimal dürfen Sie raten, um welchen Begriff es hier geht. Na? Klar, um den "Rhein". Restaurants mit "Roma" im Namen finden sich im Osten eher selten. An der "Schänke" führt dagegen quasi in ganz Deutschland kein Weg vorbei. Gibt es in Norddeutschland keine Schwäne? Quatsch! Aber man hat es schwer, im Norden einen Restaurantnamen mit "Schwan" zu finden. Restaurants, soweit ich "See" - sie sind in ganz Deutschland zu finden. Wer in die "Sonne" will, muss in den Süden? Auf diesen Gedanken könnte man bei der Betrachtung der Karte kommen. Immer herein in die gute "Stube": Irgendeine werden Sie bei dieser reichhaltigen Auswahl sicherlich immer finden. "Thai": Viele Restaurants mit diesem Namenselement finden sich in Ballungsräumen. Noch ein gesamtdeutscher Klassiker: der "Wald". Ein gewisser Zusammenhang zwischen Weinanbaugebieten und Restaurants mit "Wein" lässt sich auf dieser Karte nur schwer verneinen. Wer zum "Wirt" will, ist im Südosten der Republik gut aufgehoben: In Bayern finden sich besonders viele Restaurants, in deren Namen dieser Begriff vorkommt.

Dazu haben wir Daten des offenen Kartenprojektes OpenStreetmap (OSM) ausgewertet. Ähnlich wie bei Wikipedia sammeln freiwillige Helfer aus der ganzen Welt Informationen für eine öffentlich nutzbare Karte. Diese hat keinen Anspruch auf absolute Korrektheit - natürlich können Restaurants falsch bezeichnet oder klassifiziert sein und manchmal auch ganz fehlen. Daher können auch Sie Daten in OpenStreetMap ergänzen oder Fehler korrigieren.

Wir haben OpenStreetmap-Daten vom Stichtag 23. Oktober des OSM-Kartendienstleisters Geofabrik verwendet und nach dem Marker "Restaurant" gefiltert. Daher sind Imbisse nicht in den gezeigten Karten vertreten. Die Suche bezog sich explizit auf Namensteile. Unter dem Suchwort "Linde" wird das Restaurant "Zur Linde" ebenso erfasst wie der "Lindenhof".

In Baden-Württemberg ist es tierisch

Auch wenn die Erhebung sicherlich nicht umfassend ist: Die Daten vermitteln zumindest ein grobes Bild - und zeigen einige interessante, aufschlussreiche und teilweise amüsante Besonderheiten.

In Baden-Württemberg gibt es etwa eine auffällige Häufung tierischer Namen: "Hirsch" kommt dort etwa besonders häufig vor, ebenso "Löwe", "Ochse", "Schwan" und "Adler". Aber auch die "Traube" ist im Südwesten besonders stark vertreten. In Bayern beispielsweise ist "Wirt" beliebt.

Relativ gleichmäßig in Deutschland verteilt sind der Analyse zufolge "Linde", "Wald" und "Dorf" sowie "Mühle". Fun Fact: Bei den Restaurants gibt es mehr "Linden" als "Bäume". Und die ach so deutsche "Eiche" ist weit weniger stark vertreten als die "Linde".

Die "Post" scheint in Bayern und Nordrhein-Westfalen Schwerpunkte zu haben, während die "Schänke" vor allem in der Region Rheinland-Pfalz/Hessen und Sachsen zu finden ist.

Leseraufruf



Mit der Einsendung unter Ihrem vollen Namen bestätigen Sie, dass Sie einer honorarfreien Veröffentlichung der Zuschrift unter Nennung Ihres Namens und Wohnortes zustimmen. Sie wollen wissen, wie andere Restaurantnamen in Deutschland verteilt sind? Schreiben Sie uns an benjamin.schulz@spiegel.de , gerne mit kurzer Begründung, warum Sie sich gerade für diesen Begriff interessieren.

Wer in die "Sonne" will, muss nach Bayern oder Baden-Württemberg gehen.

Dass "Hafen"-Restaurants vor allem in Orten an der Küste oder an Flüssen ansässig sind, ist wenig überraschend. Ebenso, dass "Rhein"-Restaurants vor allem entlang des Flussverlaufs zu finden sind - genauso wie "Hanse"-Lokale fast ausschließlich in Norddeutschland.

Sinnig erscheint auch, dass in den Küsten-Bundesländern Restaurants mit "Berg" im Namen eher schwach vertreten sind, zumindest in Regionen nahe am Meer. Umgekehrt lässt sich aber nicht sagen, dass "Fisch" nur in Norddeutschland vertreten ist - die Namen finden sich gesprenkelt über das ganze Bundesgebiet.

Wer sich nach Meeresgott "Poseidon" sehnt, sollte in die Binnenländer Bayern und Baden-Württemberg gehen - dort sind entsprechende Lokale besonders häufig anzutreffen.

Bitte aktivieren Sie Javascript.

Bei zwei Begriffen stach ein ziemliches Nord-Süd-Gefälle ins Auge: Wer in der "Krone" essen will, muss in Norddeutschland wohl lange suchen - im Süden dagegen sollte es kein Problem sein, eine zu finden. In Norddeutschland dagegen hat man es nicht allzu weit bis zum nächsten "Krug" - ganz im Gegensatz zu Süddeutschland.