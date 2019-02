Rheinland-Pfalz Lastwagenfahrer verlässt sich auf Navi - und steckt stundenlang fest

Ein Lastwagenfahrer hat sich im rheinland-pfälzischen Aremberg bei Mayen offenbar zu sehr auf sein Navigationsgerät verlassen und festgefahren. Nach Polizeiangaben war der Mann auf dem Weg nach Köln den Empfehlungen des Navis gefolgt und hatte statt der Autobahn Nebenstraßen genommen - bis er feststeckte.

Demnach fuhr der Mann in Aremberg in eine Straße, bis er vorwärts nicht mehr weiterkam. Beim Versuch sich zu befreien beschädigte der Lkw Häuserecken, Grundstücksmauern und Regenrinnen von fünf Wohnhäusern sowie eine Straßenlaterne. Schließlich gelang es dem Fahrer auch nicht mehr, den Lastwagen rückwärts aus der Straße zu manövrieren - er hatte sich in lockerer Erde festgefahren.

Erst nach mehr als sechs Stunden konnte das Fahrzeug geborgen werden. Den Schaden an den Häusern schätzte die Polizei auf einen vier- bis fünfstelligen Betrag. Hinzu kamen rund 5000 Euro Schaden am Lastwagen.