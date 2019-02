Rheinland-Pfalz Mehrere Tote bei Wohnhausbrand in Lambrecht

Bei einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Lambrecht in Rheinland-Pfalz sind fünf Menschen gestorben. "Es sind keine Kinder dabei", sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Nähere Informationen zu den Toten sind noch nicht bekannt. "Es sind noch nicht alle identifiziert."

Das Feuer brach am Donnerstag um 23.30 Uhr aus noch ungeklärten Gründen aus, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten. Der Brand sei von Bewohnern aus dem Haus gemeldet worden, sagte der Sprecher. Die anderen Wohnungen seien geräumt worden. Die übrigen Bewohner seien nicht verletzt. "Aktuell laufen noch Nachlöscharbeiten", sagte der Sprecher.

Der Sachschaden liegt offiziellen Angaben zufolge "bei mehreren 100.000 Euro". Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauerten noch an.