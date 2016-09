Riesengemüse-Wettbewerb Gärtner im Größenwahn

Eigentlich ist die Flowershow im britischen Städtchen Harrogate ein Fest der schönsten Auswüchse, die das Königreich zu bieten hat. Der Pressetext für die Herbstausgabe des Spektakels verspricht "ein Meer von mehr als 5000 wunderbaren Herbstblüten, deren Farben und Düfte sich zu einem unvergesslichen Erlebnis vereinen".

Und dann gibt es da noch diesen anderen Programmpunkt. Der mit dem "Monstergemüse".

Der alljährliche Kampf um den größten Salatkopf, die schwerste Melone oder die monströseste Mohrrübe ist ein allseits beliebter Wettbewerb. Auch in diesem Jahr war es mitunter schwer zu erkennen, um was für ein Gemüse es sich bei den Siegern handelt. Etwa bei der mehr als sieben Kilo schweren Zwiebel. Mit ihr schlug Joe Atherton in diesem Jahr den Weltrekordhalter Peter Glazenbrook, einen Star der Szene.

Glazenbrook und seine Frau züchten seit 20 Jahren Riesengemüse. Den Weltrekord für die größte Zwiebel halten sie trotz ihrer diesjährigen Niederlage weiterhin. Ihr Monstergemüse wog mehr als acht Kilogramm.

Außerdem halten sie Weltrekorde für die gigantischste Rote Beete, Pastinake, Kartoffel und den größten Blumenkohl. Eines der Geheimnisse ihres Erfolgs verriet seine Frau der BBC, sie würden weder rauchen noch trinken, denn das ganze Geld ginge in die Heizung - für die Gewächshäuser.