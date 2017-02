Karneval in Rio de Janeiro Erneuter Unfall bei Samba-Finale

Es ist der zweite Unfall innerhalb zweier Tage: Beim Finale des Karnevals in Rio de Janeiro hat es erneut einen schweren Unfall gegeben. Teile eines bunt geschmückten Wagens der Sambaschule "Unidos de Tijuca" brachen zusammen, wie das Online-Portal "Globo" unter Berufung auf das brasilianische Gesundheitsministerium berichtete. Dabei wurden 17 Menschen verletzt.

Sechs Tänzer seien in ein Krankenhaus gebracht worden, zwei von ihnen mit schweren Verletzungen. Sieben Menschen hätten zudem einen Schock erlitten. "Ich stand auf der Plattform, auf der linken Seite - und plötzlich habe ich gesehen, wie die rechte Seite zusammenbrach", sagte die Tänzerin Raissa Ribeiro der Nachrichtenagentur AFP. "Die Leute sind in den Festwagen gefallen, einige waren in das Gestänge eingeklemmt."

Nach dem Unfall spielten sich zum Teil chaotische Szenen ab. Während Rettungswagen eintrafen, um die Verletzten zu bergen, verscheuchten Polizisten Dutzende Fotografen. Nach einer guten halben Stunde legte der Festwagen der Sambaschule "Unidos da Tijuca" dann die 700 Meter lange Paradestrecke zurück. Noch immer standen Feuerwehrleute auf dem Festwagen, einige Tänzer weinten. Die Parade wurde danach fortgesetzt.

Zum Auftakt des Wettstreits der besten Sambaschulen war bereits am Montag ein Wagen außer Kontrolle geraten und in eine Menschenmenge gefahren.

Dabei wurden 20 Teilnehmer verletzt, mindestens acht so schwer, dass sie ins Krankenhaus mussten. Nach einer Stunde war der Umzug weitergegangen, die Tänzer hatten aber nach wenigen Minuten aus Respekt vor den Verletzten eine Pause eingelegt.

Das Finale der Sambaschulen gilt als Höhepunkt des Karnevals in Rio. Zwölf Schulen mit jeweils mehr als 3000 Tänzern und Musikern wetteifern in den Nächten zu Montag und Dienstag vor rund 72.000 Zuschauern um den Titel des Siegers 2017.