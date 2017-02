Rio de Janeiro Schwerer Unfall bei Samba-Finale

Der Karneval in Rio de Janeiro ist für seine enthusiastischen Feiernden bekannt. Nun hat aber ein schwerer Unfall mit einem Karnevalswagen den Wettstreit der berühmten Sambaschulen überschattet.

Gleich zu Beginn des Finales geriet einer der festlich geschmückten Wagen der Schule "Paraíso do Tuiuti" im Sambódromo laut Polizei außer Kontrolle und fuhr in die Menschenmenge. Mindestens 20 Menschen wurden nach Informationen der dpa verletzt, zwei von ihnen schwer. Am Unfallort standen demnach vor allem Journalisten, die direkt vom Boulevard über das Finale berichteten. Der Wagen wurde der Polizei zur Untersuchung übergeben.

Die Organisatoren teilten nach der Abfahrt der Rettungswagen mit, dass die Veranstaltung trotzdem fortgesetzt werde. Nach einer Stunde ging der Umzug mit der Schule Gres Acadêmicos Do Grande Rio weiter, die mehreren tausend Tänzer legten aber nach wenigen Minuten aus Respekt vor den Verletzten eine Pause ein.

Das Finale der Sambaschulen gilt als Höhepunkt des Karnevals in Rio. Zwölf Schulen mit jeweils über 3000 Tänzern und Musikern wetteifern in den Nächten zu Montag und Dienstag vor rund 72.000 Zuschauern um den Titel des Siegers 2017.

Auf den Rängen entlang des 700 Meter langen Boulevards jubelten die Menschen nach dem ersten Schock den Tänzern zu, sangen laut mit. Die riesigen Wagen mit schwebenden Drachen, Tukanen und Papageien huldigten der Tier- und Naturvielfalt Brasiliens, auch eine Hommage an afro-brasilianische Riten wie die besonders in Salvador de Bahia verbreitete Candomblé wurde präsentiert.

Der neue Bürgermeister Rios, Marcello Crivella, ein strenggläubiger früherer Sektenbischof glänzte demonstrativ mit Abwesenheit. Er hatte schon die traditionelle Übergabe des Stadtschlüssels am Freitag ausgesessen, als Begründung ließ er ausrichten, seine Frau habe eine schwere Grippe.