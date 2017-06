Streit über Bratwurstverkauf an A9 Thüringer Behörde droht Zwangsgeld an

Der Verkauf von Bratwürsten an der A9 in Thüringen sorgt weiter für Zoff. Die zuständige Behörde will eine Imbissbetreiberin zum Aufgeben zwingen. Die Frau wehrt sich - mit einer Petition an die Bundeskanzlerin.