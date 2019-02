Rostock Polizei findet Säuglingsskelett in Blumentopf

Polizisten haben in einer Rostocker Wohnung in einem Blumentopf das Skelett eines Säuglings entdeckt. Zuvor war die Mieterin der Wohnung angezeigt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die 27 Jahre alte Frau wurde von einer Verwandten verdächtigt, ihr totes Kind in der Wohnung versteckt zu haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde das Baby "vor geraumer Zeit" geboren. Unklar ist noch, ob es nach der Geburt gelebt habe. Auch das Geschlecht des toten Babys könne derzeit nicht bestimmt werden.

"Es gibt keine Anhaltspunkte für ein vorsätzliches Tötungsdelikt", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Rostock, Harald Nowack. Der Anwalt der Frau teilte mit, dass seine Mandantin keine Angaben machen werde. Die Verdächtige befindet sich derzeit auf freiem Fuß.