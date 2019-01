Die Suche nach Opfern der schweren Gasexplosion in der russischen Stadt Magnitogorsk geht nur schleppend voran. Zwar wurde bis zum Mittag des Neujahrstages eine achte Leiche geborgen, doch dann stellten die Helfer vorübergehend die Suche nach Vermissten ein, wie ein Sprecher des Zivilschutzes mitteilte.

Stattdessen räumten sie hängende Trümmerteile ab, die auf die Unglücksstelle zu stürzen drohten. Die Explosion gegen vier Uhr am Silvestertag hatte den Aufgang eines langgestreckten Wohnhauses zusammenbrechen lassen. 25 Wohnungen seien komplett und zehn teilweise zerstört worden, meldete die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Zivilschutz.

Nach Zählung der russischen Behörden ist das Schicksal von mehr als 35 Menschen immer noch ungeklärt. Befürchtet wird, dass viele von ihnen unter den Trümmern verschüttet liegen. Die Suche nach den Vermissten ist ein Wettlauf gegen die Zeit, weil Überlebenden bei minus 27 Grad in der Nacht und minus 19 am Tag der Tod durch Erfrieren droht.

Präsident Wladimir Putin war am Silvesterabend in die Industriestadt etwa 1400 Kilometer östlich von Moskau gekommen. Er informierte sich über die Rettungsarbeiten und sprach in einem Krankenhaus mit Verletzten.

In russischen Wohnhäusern kommt es immer wieder zu Gasexplosionen - weil die Anlagen nicht regelmäßig gewartet werden.