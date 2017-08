Russland Viele Tote bei schwerem Busunglück

Bei einem schweren Busunglück im Süden Russlands sind offiziellen Angaben zufolge mindestens 17 Menschen ertrunken. Mehrere Menschen seien schwer verletzt worden. Der Bus mit Bauarbeitern sei auf der Taman-Halbinsel an der Meerenge von Kertsch von der Straße abgekommen und ins Schwarze Meer gestürzt, teilten die Ermittler mit.

An Bord des Busses waren 50 Menschen, teilte das Ministerium für Notfallsituationen mit. 33 Arbeiter seien gerettet worden. Früheren Angaben zufolge befanden sich 38 Menschen in dem Bus, von denen 24 gerettet worden seien. Der Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge waren Taucher im Einsatz, um im Meer nach den Vermissten zu suchen.

Die in dem Bus verunglückten Arbeiter bauten an einem Ölterminal für die Firma Tamaneftegas und sollten zurück ans Ufer gefahren werden. Zur Unfallursache gab es zunächst keine Angaben. Das Unglück habe nichts mit dem Bau einer Brücke auf die Halbinsel Krim zu tun, sagten Behördenvertreter. Die Großbaustelle liegt in der Nähe des Unglücksorts.

Das staatliche Untersuchungskomitee leitete Ermittlungen ein. Ein Verschulden des Busfahrers werde ebenso geprüft wie ein möglicher technischer Defekt.