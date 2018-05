Baden-Württemberg Großbrand im Europapark Rust

Im Europapark Rust ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Wie der Park in Baden-Württemberg über Twitter mitteilte, brennt es bei der Attraktion "Die Piraten von Batavia". Nach Angaben der Feuerwehr Offenburg steht eine Lagerhalle in Flammen. Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis seien alarmiert worden.

"Der Park wurde komplett geräumt", berichtete ein Polizeisprecher. Nach Schätzungen der Einsatzkräfte wurden nach Ausbruch des Feuers Tausende Besucher in Sicherheit gebracht. Laut Polizei hielten sich am Samstag etwa 25.000 Gäste in dem Park auf.

Auf Bildern war zu sehen, wie dichter Rauch über der Halle stand. Auch Fotos in sozialen Netzwerken zeigen das Ausmaß des Brandes. Der Europapark ist nach Angaben des Betreibers der größte Freizeitpark Deutschlands mit jährlich etwa 5,6 Millionen Besuchern.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde niemand verletzt. Auf Twitter rief der Park die Besucher auf: "Bitte verhalten Sie sich ruhig und folgen Sie den Anweisungen vor Ort." Laut Europapark sollen Abendveranstaltungen im Confertainment-Center und Schloss wie geplant stattfinden.

"Das Feuer breitet sich noch stark aus. Wir haben die Lage noch nicht unter Kontrolle", sagte Micheal Wege von der Leitstelle der Feuerwehr am frühen Abend in Ortenau. "Wir sind dabei, weitere Einsatzkräfte nachzuziehen." Im Einsatz seien die Kreisfeuerwehren Ortenau und Emmendingen. Kräfte der Berufsfeuerwehren Karlsruhe und Freiburg seien unterwegs. Die Zahl der Helfer vor Ort liege deutlich über 200, schätzte Wege. Sie werde aber noch weiter aufgestockt.

Inzwischen haben die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen können. Es gebe allerdings noch einige aktuelle Brandherde. Laut der Facebook-Seite des Europaparks hat der Freizeitparks selbst bis 18 Uhr geöffnet. Zu der Anlage gehören jedoch auch mehrere Hotels und ein Campingplatz.

Muss "Immer wieder sonntags" abgesagt werden?

Nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR) war die Freilichtbühne in dem Park für die Sendung "Immer wieder sonntags" mit Moderator Stefan Mross nicht von dem Brand betroffen. Die Musikshow soll an diesem Sonntag live in der ARD ausgestrahlt werden.

Ob sie zu sehen sei, hänge von der weitere Entwicklung ab, sagte ein Sprecher des Senders. Sollte es zu Personenschäden kommen, könne es keine Unterhaltungssendung geben. Das Feuer war dem Sprecher zufolge während der Generalprobe ausgebrochen.

Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli, die ebenfalls am Sonntag auftreten sollte, schrieb auf ihrem Instagram-Profil: "Feuer im Europa Park!! Probe immer wieder Sonntags." Dazu verbreitete sie mehrere Videos, die - aus sicherer Entfernung aufgenommen - eine gewaltige Rauchsäule zeigen.