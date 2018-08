Unfall in Saarbrücken 91-Jähriger fährt in Supermarkt - mehrere Verletzte

Ein 91 Jahre alter Mann ist am Montagabend in Saarbrücken mit einem Auto in einen Supermarkt gefahren und hat mehrere Menschen verletzt.

Drei seien schwer verletzt worden, zwei hätten leichte Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung wurde bei dem Unfall zudem die Frau des Fahrers verletzt, die offenbar gerade den Supermarkt verließ, als der Mann in den Supermarkt fuhr.

Die Polizei ging zunächst davon aus, dass der Senior die Kontrolle über seinen grauen Peugeot verloren hatte. Die Ursache dafür sei noch unklar.

Der Fahrer selbst blieb offenbar weitgehend unverletzt.

Den Angaben zufolge waren mehrere Rettungswagen und ein Einsatzhubschrauber vor Ort. Zeugen des Unfalls seien psychologisch betreut worden.