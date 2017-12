Saarbrücken Mindestens vier Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Saarbrücken sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Person wurde schwer verletzt, als sie vom Dach des Gebäudes sprang, so die Polizei. Nach Angaben der "Saarbrücker Zeitung" werden derzeit 19 Verletzte in Krankenhäusern behandelt.

Das Feuer war gegen 13.30 Uhr im ersten oder zweiten Stock ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Die Flammen hätten sich dann schnell bis zur dritten Etage ausgebreitet.

In dem Haus sind laut Saarländischem Rundfunk 57 Bewohner gemeldet. Wie der Sprecher der Polizei sagte, handelt es sich bei etlichen Apartments in dem Haus um Sozialwohnungen. Mit Drehleitern habe die Feuerwehr mehrere Menschen von zwei Seiten des Gebäudes aus retten können.

Der Brand ist mittlerweile gelöscht, das Gebäude ist aber vorerst unbewohnbar. Bewohner, die nicht bei Angehörigen oder Bekannten unterkommen können, sollen in Notunterkünften untergebracht werden.