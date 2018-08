Ein Elefant ist in einem Saarländer Zoo nach einem Sturz nicht mehr allein auf die Beine gekommen. Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) rückten an und halfen dem Tier wieder hoch.

Tierpfleger haben die 49-jährige Elefantenkuh "Rani" am Morgen in Neunkirchen am Boden ihrer Unterkunft gefunden und Alarm geschlagen, wie die Feuerwehr mitteilte. Daraufhin rückten die Einsatzkräfte aus, das Technische Hilfswerk und ein Tierarzt kamen dazu.

Mit einem druckluftgefüllten Kissen hoben die Helfer das Tier an und legten ihm ein Hebegeschirr um. Anschließend brachten sie "Rani" mit einer Seilwinde in die richtige Position zum Aufrichten.

Mit einem Kran wurde die Elefantenkuh dann hochgezogen. "Binnen weniger Augenblicke stand die Rani wieder glücklich auf ihren eigenen vier Beinen und winkte den erfolgreichen Helfern mit ihrem Rüssel zu", hieß es. Bereits Ende Juni 2017 war die Elefantenkuh im Zoo gestürzt und musste aufgerichtet werden.