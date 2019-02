Sachsen-Anhalt Autokran kracht gegen Brücke - Fahrer schwer verletzt

Ein 52-jähriger Mann ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Holleben in Sachsen-Anhalt schwer verletzt worden: Er war mit einem ausgefahrenen Kran auf der Autobahn 143 gegen eine Brücke gekracht. Wegen der Hebelwirkung wurde das Vorderteil des Kranwagens mit der Fahrerkabine hochgerissen und presste sich gegen die Brücke.

Die Feuerwehr befreite den Mann mit einer Leiter aus der Fahrerkabine. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann mit ausgefahrenem Kran unterwegs war, ist Polizeiangaben zufolge bisher unklar.

Die Brücke und die Autobahn wurden in beide Richtungen gesperrt. Nach der Bergung des Fahrzeugs sollten Experten die Statik der Brücke überprüfen.