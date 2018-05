Sachsen Gymnasium im Vogtland nach Drohungen geschlossen

Bereits seit Monaten geschehen am Goethe-Gymnasium im sächsischen Auerbach seltsame Dinge: Wie die Polizei berichtet, wurden Lehrer wiederholt Opfer von Belästigungen. So habe ein Unbekannter immer wieder Warenlieferungen an die Privatadressen von Pädagogen angewiesen. Außerdem habe er über eine Website andere dazu aufgerufen, es ihm gleichzutun.

Am Montag soll eine Drohung eingegangen sein. Die Schulleitung entschied daraufhin, das Gymnasium zu schließen. Die Polizei war am Mittwochmorgen vor dem Gymnasium im Einsatz, um Schüler, die nicht mitbekommen hatten, dass der Unterricht ausfällt, wieder nach Hause zu schicken. "Wir müssen jeden Hinweis sehr ernst nehmen", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

Wie lange der Unterricht ausfällt, ist noch unklar.