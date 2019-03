Sächsische Schweiz 72-Jährige stürzt bei Wanderung von Aussichtsplattform in den Tod

Tödliches Unglück in der Sächsischen Schweiz: Eine 72-Jährige ist nach einem Sturz von einer Aussichtsplattform am Felsen Gamrig ums Leben gekommen. Ihr 33-jähriger Sohn, mit dem die Frau wandern war, habe vergeblich versucht, sie zu retten und verletzte sich dabei an der Schulter. Das berichten unter anderem die "Dresdner Neueste Nachrichten" und die "Bild"-Zeitung.

Demnach fiel die Frau 30 Meter tief und blieb regungslos liegen. Ersthelfer, hinzugerufene Retter der Bergwacht sowie ein Rettungshubschrauber eilten zum Unfallort. Sie konnten die Frau aber trotz Reanimationsversuchen nicht mehr retten. Die 72-Jährige verstarb noch vor Ort.

Ihr Sohn wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei machte keine Angaben zur Unfallursache. Der Felsen Gamrig gilt als beliebter Aussichtspunkt in der Region und hat keine Geländer.