"Medizinischer Zwischenfall" Restaurant und Straßen in Salisbury gesperrt

In der britischen Stadt Salisbury, in der der russische Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter vergiftet worden waren, ist am Sonntag ein Restaurant nach einem "medizinischen Zwischenfall" abgesperrt worden. Auch umliegende Straßen wurden gesperrt, wie die Polizei in Wiltshire mitteilte.

Betroffen sind demnach eine Frau und ein Mann. Die Sperrungen seien als Vorsichtsmaßnahmen erfolgt. Die Patienten seien bei Bewusstsein und am Tatort behandelt worden, sagte eine Sprecherin des Rettungsdienstes der britischen Nachrichtenagentur Press Association (PA).

In Salisbury herrscht seit dem Fall Skripal erhöhte Wachsamkeit. Vater und Tochter Julija waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der Kleinstadt entdeckt worden. Sie waren mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet worden und mussten wochenlang intensiv behandelt werden. Etwa vier Monate später gab es einen zweiten Fall: Dabei wurde in Amesbury, elf Kilometer nördlich von Salisbury, ein Paar bewusstlos in einem Wohnhaus aufgefunden - auch diese beiden Personen wurden mit Nowitschok vergiftet. Die Frau starb, der Mann überlebte.

SPIEGEL TV: Wladimir Ugljow und das Nervengift Nowitschok

Video SPIEGEL TV

London macht den Kreml für das Attentat auf Sergej Skripal und seine Tochter verantwortlich und präsentierte zwei Russen als Täter: Alexander Petrow und Ruslan Boschirow. Die beiden erklärten sich jüngst im Staatsfernsehen - ihre Geschichte wirkte allerdings wenig glaubwürdig (mehr dazu erfahren Sie hier).

Moskau weist jegliche Verantwortung für den Anschlag zurück. Der Fall führte zu einer schweren Krise zwischen Russland und dem Westen, beide Seiten ordneten die Ausweisung Dutzender Diplomaten an.