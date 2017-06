Sam Panopoulos Erfinder der Pizza Hawaii ist tot

Der Erfinder der Pizza Hawaii ist tot. Der Kanadier Sam Panopoulos starb bereits am Donnerstag im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus, wie aus der Traueranzeige der Familie hervorgeht.

Panopoulos war 1954 aus seiner Heimat Griechenland nach Kanada eingewandert und hatte dort mit seinen Brüdern Elias und Nikitas mehrere Restaurants eröffnet. In einem davon, dem Satellite Restaurant in Chatham, soll er 1962 die berühmte Ananas-Schinken-Pizza erfunden haben.

Die Idee, Ananas auf eine Pizza zu packen, war damals ungewöhnlich. Zuerst habe niemand die neue Pizza gemocht, erinnerte sich Panopoulos einmal in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Sender CBC. "Aber dann wurden alle verrückt danach, denn damals mischte niemand süß und sauer." Die neue Erfindung profitierte dabei vom Tiki-Trend, der damals polynesische Kultur nach Nordamerika brachte.

Heute ist die Sorte Hawaii zwar weltweit bekannt, aber unter Pizza-Liebhabern durchaus umstritten. So löste derisländische Präsident Guðni Jóhannesson Anfang des Jahres weltweit Empörung aus, als er bei einer Veranstaltung mit Schülern bekannte, dass er Ananas-Stücke auf einer Pizza grundsätzlich ablehne - und sie, wenn er könne, auch gerne gesetzlich verbieten lassen würde. Mitten in der Aufregung, die damals in den sozialen Netzwerken entstand, outete sich Kanadas Premierminister Justin Trudeau als ausgesprochener Fan der Pizza Hawaii.

Noch älter als die Idee, Ananas auf Pizza zu legen, ist übrigens die Kombination mit Toast: Den Toast Hawaii soll der deutsche Fernsehkoch Clemens Wilmenrod bereits 1955 erfunden haben.