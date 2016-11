Schleswig-Holstein Massenhaftes Vogelsterben an Plöner Seen

Etwa hundert tote Wasservögel sind seit dem Wochenende auf drei Seen bei Plön in Schleswig-Holstein entdeckt worden. Es handle sich dabei um den Großen Plöner See, den Trammer See und den Schöhsee, sagte Nicole Heck vom Veterinäramt Plön. "Die große Zahl an toten Tieren ist sehr ungewöhnlich, die Ursache ist noch unklar." Bei den toten Tieren handele es sich um Enten, Möwen, Blässhühner und einen Schwan.

Im Landeslabor in Neumünster werden die verendete Tiere untersucht. Spätestens am Dienstag dürfte feststehen, woran die Tiere gestorben seien, sagte Heck. Die ersten toten Vögel seien am Freitagnachmittag gemeldet worden.