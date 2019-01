Ein oberbayerisches Dorf im Schnee "Alles im weißen Bereich"

Zur Person privat Georg Riesch ist 1. Bürgermeister der Gemeinde Jachenau. Sie liegt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in Oberbayern.

SPIEGEL ONLINE: Was ist bei Ihnen in Jachenau los, Herr Riesch?

Georg Riesch: Bei uns ist ganz normal Winter. Wir haben in Tallagen Schnee zwischen 60 Zentimetern und 1,20 Meter - was für unsere Verhältnisse zu dieser Jahreszeit ganz normal ist. Wir versinken nicht im Schnee. Aber die Kuriosität ist halt, dass die Straße gesperrt ist.

SPIEGEL ONLINE: Sie meinen die Hauptstraße, die in Ihren Ort führt. Wie kam es zu der Sperrung?

Riesch: Diese Straße führt durch ein Waldstück. Und am Freitag war der Schnee so nass, es hat immer wieder geregnet, dass er an den Bäumen festgefroren oder festgepappt ist. Da ist so eine Riesenschneelast draufgekommen, dass ziemlich viele Bäume umgeknickt sind. Man weiß nicht: Brechen die ab, brechen die nicht ab? Es darf kein Menschenleben gefährdet werden - und darum kann man jetzt nicht einfach sagen: Da fahren wir durch. Wir sind bemüht, die Strecke wieder frei zu machen. Aber das ist sehr schwierig, die liegt an einem Steilhang.

SPIEGEL ONLINE: Ist das die einzige Straße?

Riesch: Wir haben noch eine Mautstraße. Da gibt es zwar auch umfallende Bäume, aber deren Holz ist nicht so schwer. Diese Strecke ist frei für den Notverkehr.

SPIEGEL ONLINE: Das heißt, die Bewohner sind nicht von der Außenwelt abgeschnitten und können aus Jachenau raus?

Riesch: Die Empfehlung lautet: nur wenn man dringend muss. Die Mautstraße ist schmal. Und da gibt es schon gefährdete Stellen.

SPIEGEL ONLINE: Und diese Lebensmittellieferungen, von denen die Rede ist, wieso sind Sie auf die angewiesen? Geht Ihnen das Essen aus?

Riesch: Nein (lacht). Wir haben hier einen Dorfladen, der ein sehr gutes Angebot hat und turnusmäßig beliefert wird. Der Lkw mit der Lieferung für diese Woche konnte nicht herkommen, weil diese Mautstraße zu schmal ist. Er hat die Lebensmittel in Krün abgeliefert. Dort haben wir die Lebensmittel auf Feuerwehrautos umgeladen und zu uns transportiert. Es ist also nicht so, dass man bei uns hungern muss oder sonst was. Es ist alles im grünen Bereich. Beziehungsweise: Es ist alles im weißen Bereich.

SPIEGEL ONLINE: Und doch scheint es, als hätten Sie ganz schön viel zu tun.

Riesch: Mei, es ist natürlich anstrengend. Es gibt halt vieles zu organisieren mit dem Straßenbauamt, mit dem Landratsamt, und es gibt viele Bürgerfragen. Jeder möchte wissen, wie lange es dauert. Der eine sagt: Du, ich hab da und da einen Termin. Meinst du, dass ich bis dahin wieder rauskomme? Der andere sagt: Du, ich kann dir helfen. Braucht's irgendwas? Und dann ist das Medieninteresse sehr hoch. Jeder meint, Jachenau versinkt im Schnee. Es waren schon ich-weiß-nicht-wie-viele Kamerateams hier - und da muss man sagen, das ist irgendwie unverständlich: Diese Kamerateams fahren halt trotz Notverkehr.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie das Gefühl, es wird gerade zu viel Bohei um Jachenau gemacht?

Riesch: Das möchte ich jetzt nicht sagen. Man darf diese Sache nicht verharmlosen, die Situation ist schon ernst zu nehmen. Und wenn jetzt zwei Meter Schnee fallen, dann haben wir natürlich noch eine ganz andere Situation. Aber ich glaube, so wie es jetzt ist, ist es gut zu schaffen. Ich hoffe, dass die Arbeiten umfallfrei voranschreiten. Dass wir dann wieder eine freie Straße haben und in die schöne Winterlandschaft können.

SPIEGEL ONLINE: Wie geht es den Bürgern?

Riesch: Ich glaube, die Leute können bei uns damit umgehen. Es ist ein bisschen schlimm für die, die auswärts arbeiten und jetzt halt Urlaub machen müssen. Aber auch die können sich beschäftigen.