Gefangen im Schnee "Die Touristen rufen an und fragen nach Schaufeln"

Wer die Abgeschiedenheit sucht und Skiurlaub abseits des Massentourismus machen möchte, reist gerne nach Hohentauern, eine Gemeinde im Murtal im österreichischen Bundesland Steiermark. 420 Menschen leben dort, es gibt Chalets und Bauernhöfe, im Westen erhebt sich der Große Bösenstein mit 2448 Metern, im Osten der Gamskögel mit 2386 Metern. Es ist ein vergleichsweise kleines Skigebiet.

Derzeit ist der Ort allerdings unfreiwillig abgeschieden: Seit Tagen schneit es, niemand kommt mehr in den Ort, niemand kann ihn verlassen. "Seit Samstagabend, 15 Uhr, sind wir abgeschnitten", sagt Vizebürgermeister Gernot Jetz. "Wir haben im Moment etwa 330 Urlaubsgäste im Ort, sodass insgesamt etwa 750 Menschen eingeschlossen sind", berichtet er am Telefon. Hohentauern habe zwei Ortsausfahrten, beide seien wegen Lawinengefahr gesperrt. Jeden Morgen um 9 Uhr komme eine Gruppe von Experten zusammen und schätze die Lawinengefahr ein. "Derzeit gilt bei uns Lawinenwarnstufe 4, also große Lawinengefahr", sagt Jetz.

Die europäische Skala reicht von Stufe 1 (geringe Gefahr) bis Stufe 5 (sehr große Gefahr), die meisten Lawinenunglücke ereignen sich Experten zufolge bei den Stufen 2 (mäßige Gefahr) und 3 (erhebliche Gefahr). Für mehrere Regionen Österreichs hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Dienstagabend zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen sogar die höchste Gefahrenstufe ausgerufen.

Mehr Schnee am Wochenende

Betroffen sind Regionen in den Bundesländern Steiermark und Salzburg. Stufe 4 gilt in Tirol, Niederösterreich und Oberösterreich. Die Meteorologen rechnen bis zum Wochenende mit Schneefällen von eineinhalb Metern. In den Bergen könnten es sogar noch drei Meter werden. Das Risiko von Lawinen dürfte in den kommenden Tagen also weiter steigen.

"Weder mit dem Auto noch zu Fuß kommt man nach Hohentauern oder aus Hohentauern heraus", berichtet Jetz. Auch Hubschrauber könnten wegen schlechter Sicht nicht in den Ort fliegen. Das Dorf selbst sei aber nicht von Lawinen bedroht. "Es ist unglaublich, aber manchmal liegen zwischen Sonnenschein und orkanartigen Winden nur zwei, drei Minuten", sagt Jetz. Man sei zwar viel Schnee gewöhnt, aber diese Menge habe er in seinen 52 Lebensjahren noch nicht erlebt.

Lebensmittel und Medikamente gibt es dem Vernehmen nach aber noch genug. Die Versorgungslage, sagt Jetz, sei derzeit unproblematisch. Der örtliche Lebensmittelladen sei zwar "halb leer gekauft", aber: "Wir haben vier Bauern, die Brot backen und uns mit Eiern und Milch versorgen." Auch die Hausapotheke des ortsansässigen Arztes sei gefüllt. "Die Menschen stehen zusammen und helfen sich gegenseitig. Sogar die Touristen rufen bei der Gemeinde an und fragen nach Schaufeln, damit sie mithelfen können."

Wer jetzt noch da ist, muss ausharren

Auch Kathrin Beinhaupt vom "Almdorf Hohentauern" sagt, die Stimmung sei gut, auch unter den Gästen, obwohl es für sie noch unklar ist, wann sie abreisen können. Anders als in Salzburg, wo am Dienstag Touristen ihre Urlaubsorte verlassen konnten, als es kurzzeitig nicht schneite und die Wege geräumt werden konnten, harren sie in Hohentauern seit Samstag aus.

Wie Hohentauern geht es mehreren Gemeinden in Österreich. Über hundert Straßen sind gesperrt, mehrere Zugverbindungen unterbrochen. So ist auch St. Nikolai im steirischen Sölktal von der Außenwelt abgeschnitten. Hier hat die Feuerwehr am Montag einige Touristen aus dem Ort gebracht. Wer jetzt noch da ist, muss ausharren. Kinder haben erzwungenermaßen schulfrei, weil die Wege gesperrt sind.

Ebenso sind die Orte Obertauern und Weißbach bei Lofer, beide im Bundesland Salzburg, derzeit nicht zugänglich. Wegen der Lawinengefahr und der Bedrohung durch abreißende Schneebretter sind viele Skipisten gesperrt. Zudem nehmen Experten an mehreren Orten Sprengungen vor, um kontrollierte Lawinenabgänge hervorzurufen. Im ganzen Land sind Polizei und Bundesheer im Einsatz und helfen den örtlichen Lawinenkommissionen mit Versorgungs- und Erkundungsflügen, wenn das Wetter es zulässt. Auch würden Räumungsarbeiten mit vorgenommen, "mit Schaufeln und Schneefräsen", teilt das Verteidigungsministerium in Wien mit. Experten warnen Skifahrer und Wanderer, Sperren und Warnhinweise zu ignorieren. Das sei lebensgefährlich und zudem strafbar.

Eine Prognose, wie lange die Menschen noch warten müssen, wagt niemand abzugeben. Die Wettervorhersagen sehen noch kein Ende der Schneefälle in den kommenden Tagen. Aber noch, sagt Hohentauerns Vizebürgermeister Jetz, sei man "ganz gelassen".