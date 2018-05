Schottland Mädchen treibt auf aufblasbarem Einhorn ins Meer

An einem Badestrand in Ayrshire an der Westküste Schottlands ist am Samstag ein kleines Mädchen, das auf einem aufblasbaren Einhorn saß, aufs Meer hinausgezogen worden. Der Vater des Mädchens schwamm dem Kind hinterher, Rettungsschwimmer entdeckten die beiden im Wasser.

"Das kleine Mädchen war schnell sehr weit weg vom Ufer und wurde immer weiter hinausgetrieben", schreiben die Einsatzkräfte des Ardrossan Coastguard Rescue Teams auf ihrer Facebook-Seite. Man habe sofort ein Rettungsboot im benachbarten Hafen losgeschickt - und zur Unterstützung die Kollegen im irischen Belfast alarmiert.

Hier trieb das Mädchen ab: Irvine Beach Park

Der Vater konnte die Kleine schwimmend erreichen, hatte aber große Probleme, das Einhorn wieder Richtung Strand zu steuern. Beide wurden schließlich von einem Rettungsschwimmer aus dem Meer gefischt und vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatten beide viel Wasser geschluckt.

"Das war ein sehr glückliches Ende", sagte Einsatzleiter Kevin Paterson. "Solche Schwimmtiere sollten nur in Schwimmbädern benutzt werden, wo sie nicht abgetrieben werden können und Rettungsschwimmer vor Ort sind."