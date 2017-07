Trotz Explosionsgefahr Mutiger Trucker fährt brennenden Tanklaster in unbewohntes Gebiet

Schrobenhausen ist eine Kleinstadt Ort in Oberbayern mit knapp 17.000 Einwohnern. Bekannt sind die Stadt und ihre Umgebung für ihren Spargel. Die Spargelzeit ist zwar schon vorbei, am Montag gab es dennoch große Aufregung. Ein Tanklastzug war in Brand geraten, als er gerade durch den Ort fuhr. Es herrschte Explosionsgefahr. Der Fahrer versuchte, das Feuer zu löschen - allerdings ohne Erfolg.

Also wählte der Mann 13.47 Uhr den Notruf, fragte die Polizisten, wie er am schnellsten den Ort verlassen könne, und setzte sich wieder hinters Steuer, berichtet die Zeitung "Augsburger Allgemeine". Er fuhr den Tanklaster, der mit 25.000 Litern Benzin und 10.000 Litern Diesel beladen war, in unbewohntes Gebiet. Rund 400 Meter hinter dem Ortsschild stellte der Fahrer den Lkw ab, sprang aus dem Führerhaus und brachte sich in Sicherheit.

Manfred Erhard/Feuerwehr Stadt Schrobenhausen/DPA Tanklaster nach erfolgreicher Brandbekämpfung

Mehr als 100 alarmierte Helfer der Feuerwehr, Polizei und vom Katastrophenschutz rückten an, um eine Explosion zu verhindern. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Aus Sicherheitsgründen durfte nur ein Minimalteam auf und an einem Löschzug stehen, um das Feuer zu löschen. Nach gut drei Stunden gelang das schließlich am späten Nachmittag. Am Abend versuchten die Einsatzkräfte, den Tankinhalt in ein Spezialfahrzeug umzupumpen. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Einsatz niemand verletzt.

Warum das Feuer ausgebrochen war, blieb zunächst unklar. Die Feuerwehr spekulierte, dass der Tanklaster wegen eines geplatzten Reifens in Brand geraten sein könnte. Die Höhe des Sachschadens am Fahrzeug sowie einem verbrannten Getreidefeld war zunächst nicht bekannt.