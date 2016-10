Schule in Heilbronn Dutzende Schüler durch Gasaustritt verletzt

Durch ausströmendes Gas an einer Realschule in Heilbronn sind 41 Schüler verletzt worden. Sie wurden nach ersten Untersuchungen durch Notärzte vor Ort in Krankenhäuser gebracht. "Wir gehen davon aus, dass sie leicht verletzt sind", sagte ein Polizeisprecher. Zunächst waren die Beamten von 50 verletzten Schülern ausgegangen.

Die Feuerwehr versuche herauszufinden, um welches Gas es sich handele und wo es ausgetreten sei, sagte der Sprecher. Am späten Nachmittag waren noch Spezialkräfte der Feuerwehr und Chemiker an der Schule in Heilbronn. Das Schulgebäude wurde geräumt, die unverletzten Kinder wurden in eine nahe gelegene Schulsporthalle gebracht, um dort von ihren Eltern abgeholt zu werden.

Zum Zeitpunkt des Gausaustritts seien rund 350 Schüler in der Schule gewesen. Die Schule liege im Stadtteil Sontheim in einem Wohngebiet. Anwohner waren durch das Gas nicht gefährdet.