Verletzte Schüler in Heilbronn Pfefferspray löste offenbar Gasalarm aus

Den Gasalarm an einer Realschule in Baden-Württemberg hat wohl eine Schülerin ausgelöst. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft räumte eine 13-Jährige ein, kurz vor Unterrichtsbeginn Pfefferspray im Foyer der Schule versprüht zu haben. Nach dem Vorfall am Montagabend war sie mit ihrer Mutter zur Polizei gegangen.

41 Schüler hatten Verletzungen erlitten. Sie kamen mit Atemwegsproblemen und Augenreizungen in Krankenhäuser. "Die Schüler waren alle in Bewegung, deshalb sind so viele in die Pfefferspraywolke geraten und haben sich verletzt", sagte eine Polizeisprecher SPIEGEL ONLINE auf Nachfrage. "Es gab bei der Schülerin wohl keine Absicht."

Als Motiv gab das Mädchen an, es habe das Spray "einfach mal ausprobieren" wollen. Sie habe es zum eigenen Schutz dabei gehabt - auch aus Angst vor den "Horror-Clowns", die an mehreren Orten in Deutschland gesichtet wurden.

Zum Zeitpunkt des Gausaustritts befanden sich laut Polizei rund 350 Schüler in der Schule. Mittlerweile läuft der Unterricht wieder regulär.