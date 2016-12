Mecklenburg-Vorpommern Achtjährige fährt Mutter und Bekannten an

Sie wollte nur die Heizung anmachen, doch dann verletzte eine Achtjährige am Steuer des Familienautos ihre Mutter und einen Bekannten. Während des Besuchs auf einem Campingplatz nahe Schwaan in Mecklenburg-Vorpommern startete das Mädchen offenkundig den Motor, um das Auto zu heizen, wie die Polizei in Rostock mitteilte.

Dabei legte die Achtjährige versehentlich den Rückwärtsgang des Automatikgetriebes ein. Als das Fahrzeug sich in Bewegung setzte, versuchte sie zu bremsen, verwechselte jedoch die Bremse mit dem Gaspedal. Das Auto erfasste ihre hinter dem Wagen stehende Mutter und deren Bekannten und kam erst an einer Hauswand zum Stehen.

Der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die 43-jährige Mutter des Mädchens wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.